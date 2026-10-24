Συντρίμμια πυραύλων των Χούθι έπεσαν κοντά στη Μέκκα και τη Μεδίνα, λέει η Σαουδική Αραβία, φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Χούθι Υεμένη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Βαλλιστικοί Πύραυλοι Μέκκα

Συντρίμμια πυραύλων των Χούθι έπεσαν κοντά στη Μέκκα και τη Μεδίνα, λέει η Σαουδική Αραβία, φωτογραφίες

Οι Χούθι διέψευσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τις ιερές πόλεις και επιμένουν ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων

Συντρίμμια πυραύλων των Χούθι έπεσαν κοντά στη Μέκκα και τη Μεδίνα, λέει η Σαουδική Αραβία, φωτογραφίες
Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ομάδες της επενέβησαν μετά την πτώση συντριμμιών κοντά στις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα, σε συνέχεια της αναχαίτισης πυραύλων που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Ριάντ, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν και ένα μέρος των συντριμμιών τους έπεσε στο Ουάντι Μουγάμας, κοντά στη Μέκκα.

Οι Χούθι ωστόσο διέψευσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τις ιερές πόλεις και επιμένουν ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ άλλων στόχοι ήταν μια εγκατάσταση της Saudi Aramco στο Γιανμπού, το διυλιστήριο πετρελαίου του Ραμπίγ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ.


Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρί είπε ότι μπήκαν στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στην Νταμάμ, το αεροδρόμιο της Νατζράν και μια αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ. Επίσης, χτυπήθηκαν το αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης και εγκαταστάσεις άντλησης αργού.

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