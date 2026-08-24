Γέφυρα 2,35 χιλιομέτρων χωρίς κολόνες: 77 τεράστιοι τσιμεντένιοι πλωτήρες τη συγκρατούν στη λίμνη
Γέφυρα 2,35 χιλιομέτρων χωρίς κολόνες: 77 τεράστιοι τσιμεντένιοι πλωτήρες τη συγκρατούν στη λίμνη
Μια από τις μεγαλύτερες πλωτές γέφυρες στον κόσμο διασχίζει τη λίμνη Ουάσινγκτον για 2,35 χιλιόμετρα, στηριζόμενη σε 77 τσιμεντένια πλωτά τμήματα
Η Evergreen Point Floating Bridge, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητοδρόμου SR 520 στις Ηνωμένες Πολιτείες, διασχίζει τη λίμνη Ουάσινγκτον σε μήκος περίπου 2,35 χιλιομέτρων.
Αντί να στηρίζεται σε μια σειρά από βαθιές κολόνες που φτάνουν μέχρι τον πυθμένα της λίμνης, η γέφυρα βασίζεται σε ένα διαφορετικό τεχνικό σύστημα με 77 τεράστιες πλωτές τσιμεντένιες εξέδρες, οι οποίες συγκρατούν τον δρόμο στην επιφάνεια του νερού. Η λύση συνδέεται άμεσα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της λίμνης, όπου η κατασκευή συμβατικών θεμελίων σε μεγάλο βάθος θα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Αντί να στηρίζεται σε μια σειρά από βαθιές κολόνες που φτάνουν μέχρι τον πυθμένα της λίμνης, η γέφυρα βασίζεται σε ένα διαφορετικό τεχνικό σύστημα με 77 τεράστιες πλωτές τσιμεντένιες εξέδρες, οι οποίες συγκρατούν τον δρόμο στην επιφάνεια του νερού. Η λύση συνδέεται άμεσα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της λίμνης, όπου η κατασκευή συμβατικών θεμελίων σε μεγάλο βάθος θα ήταν ιδιαίτερα απαιτητική.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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