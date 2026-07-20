Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν
Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν
Αυτό που ξεκίνησε ως λύση για τα απόβλητα μιας εταιρείας εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πειράματα οικολογικής αποκατάστασης
Το 1997, ένα φαινομενικά παράλογο σχέδιο ξεκίνησε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Κόστα Ρίκα. Περίπου 12.000 τόνοι από φλούδες και πολτό πορτοκαλιού μεταφέρθηκαν με σχεδόν 1.000 φορτηγά και απλώθηκαν πάνω σε τρία εκτάρια εξαντλημένης γης που για δεκαετίες είχε καταστραφεί από την εντατική κτηνοτροφία.
Εκείνη την εποχή, πολλοί πίστεψαν ότι επρόκειτο απλώς για μια απόρριψη αποβλήτων. Όμως οι εμπνευστές του εγχειρήματος είχαν έναν εντελώς διαφορετικό στόχο: να διαπιστώσουν αν τα οργανικά υπολείμματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φυσικό λίπασμα και να επαναφέρουν στη ζωή ένα σχεδόν νεκρό οικοσύστημα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Εκείνη την εποχή, πολλοί πίστεψαν ότι επρόκειτο απλώς για μια απόρριψη αποβλήτων. Όμως οι εμπνευστές του εγχειρήματος είχαν έναν εντελώς διαφορετικό στόχο: να διαπιστώσουν αν τα οργανικά υπολείμματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φυσικό λίπασμα και να επαναφέρουν στη ζωή ένα σχεδόν νεκρό οικοσύστημα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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