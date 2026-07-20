Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

Αυτό που ξεκίνησε ως λύση για τα απόβλητα μιας εταιρείας εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πειράματα οικολογικής αποκατάστασης