Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν
BEST OF NETWORK

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

Αυτό που ξεκίνησε ως λύση για τα απόβλητα μιας εταιρείας εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πειράματα οικολογικής αποκατάστασης

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν
Το 1997, ένα φαινομενικά παράλογο σχέδιο ξεκίνησε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Κόστα Ρίκα. Περίπου 12.000 τόνοι από φλούδες και πολτό πορτοκαλιού μεταφέρθηκαν με σχεδόν 1.000 φορτηγά και απλώθηκαν πάνω σε τρία εκτάρια εξαντλημένης γης που για δεκαετίες είχε καταστραφεί από την εντατική κτηνοτροφία.

Εκείνη την εποχή, πολλοί πίστεψαν ότι επρόκειτο απλώς για μια απόρριψη αποβλήτων. Όμως οι εμπνευστές του εγχειρήματος είχαν έναν εντελώς διαφορετικό στόχο: να διαπιστώσουν αν τα οργανικά υπολείμματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φυσικό λίπασμα και να επαναφέρουν στη ζωή ένα σχεδόν νεκρό οικοσύστημα.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης