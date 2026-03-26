Κρουαζιερόπλοιο-γίγας ρίχνει στη θάλασσα η Κίνα: Έχει μήκος 341 μέτρα και χωράει 5.200 επιβάτες

Η Κίνα επιχειρεί να κάνει ένα ακόμη άλμα στη ναυπηγική βιομηχανία, αυτή τη φορά σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα αποτελούσε προπύργιο της Ευρώπης. Έχοντας ήδη κυριαρχήσει στην κατασκευή φορτηγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς κοντέινερ, στρέφεται πλέον στα γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια, έναν χώρο με υψηλές απαιτήσεις και τεχνογνωσία.Το νέο της project λέγεται Adora Flora City και αποτελεί το πιο φιλόδοξο βήμα της μέχρι σήμερα. Το πλοίο έχει ήδη βγει από το ναυπηγείο στη Σαγκάη και βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν τις δοκιμές στη θάλασσα, με στόχο να ξεκινήσει δρομολόγια μέχρι το τέλος της χρονιάς από την Γκουανγκζού.