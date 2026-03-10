Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια αλλαγή στο Μαρόκο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και μια δεκαετία
Το Μαρόκο παρουσιάζει πλέον μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μας είχε συνηθίσει
Το διαστημικό σκάφος Copernicus Sentinel-3, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, συνεχίζει να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες των αλλαγών που έχουν εμφανιστεί στους πρώτους μήνες του έτους. Όχι μόνο λόγω της βροχής, αλλά επειδή έχει αλλάξει και το προφίλ του περιβάλλοντός μας. Συγκεκριμένα, στο Μαρόκο συμβαίνει κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί για πάνω από μια δεκαετία.
Στον Κόλπο της Κάδιθ παρατηρούνταν νερά γεμάτα ιζήματα από τα ποτάμια λόγω των βροχοπτώσεων των τελευταίων εβδομάδων, με τις υδρολογικές λεκάνες να έχουν υπερχειλίσει και τις καλλιέργειες να είναι πλημμυρισμένες.
