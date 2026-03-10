Τι κάνουν οι ηθοποιοί αν υπάρξει διέγερση σε ερωτικές σκηνές;
Ειδικός αποκαλύπτει τι κάνουν οι ηθοποιοί όταν υπάρξει ανεπιθύμητη διέγερση στα γυρίσματα μιας ταινίας
Οι σκηνές ερωτικού περιεχομένου στον κινηματογράφο ή στις τηλεοπτικές σειρές μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα ρεαλιστικές στην οθόνη, όμως πίσω από την κάμερα η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Φώτα, μικρόφωνα, κάμερες, σκηνοθέτες και τεχνικοί βρίσκονται γύρω από τους ηθοποιούς, δημιουργώντας ένα καθαρά επαγγελματικό περιβάλλον.
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, όλο και περισσότερες παραγωγές χρησιμοποιούν τον λεγόμενο (intimacy coordinator), έναν ειδικό που συντονίζει τις σκηνές οικειότητας και φροντίζει ώστε οι ηθοποιοί να αισθάνονται ασφαλείς και άνετα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο ρόλος αυτός έγινε ιδιαίτερα διαδεδομένος μετά το κίνημα #MeToo, όταν πολλές παραγωγές άρχισαν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους κανόνες και τα όρια στις επίμαχες σκηνές.
