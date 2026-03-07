Έδωσε στην 11χρονη κόρη του κινητό αλλά πρώτα την έβαλε να υπογράψει συμβόλαιο
Προβλεπόμενος πατέρας αποφάσισε να δώσει κινητό στην 11χρονη κόρη του, αλλά πρώτα την έβαλε να υπογράψει ένα «συμβόλαιο» χρήσης

Τα κινητά τηλέφωνα μπαίνουν όλο και νωρίτερα στη ζωή των παιδιών και αυτό δημιουργεί συχνά έντονες συζητήσεις μέσα στις οικογένειες. Κάποιοι γονείς επιλέγουν να τα αποφύγουν όσο γίνεται περισσότερο, άλλοι όμως προσπαθούν να θέσουν σαφείς κανόνες από την αρχή.

Ένας πατέρας αποφάσισε να κάνει ακριβώς αυτό. Όταν έδωσε στην 11χρονη κόρη του το πρώτο της κινητό τηλέφωνο, δεν περιορίστηκε σε μια απλή συζήτηση. Της ζήτησε να υπογράψει ένα μικρό «συμβόλαιο» χρήσης.

