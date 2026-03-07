Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε
Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε
Ένας εργαζόμενος είδε στον λογαριασμό του κατάθεση 330 μισθών από λάθος της εταιρείας και η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια
Ένα απίστευτο λάθος σε μισθοδοσία κατέληξε σε μια δικαστική υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Ένας εργαζόμενος σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρέθηκε ξαφνικά με ένα τεράστιο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, όταν η εταιρεία του κατέθεσε κατά λάθος 330 φορές τον μισθό του.
Η κατάθεση έφτανε συνολικά τα περίπου 164.000 ευρώ και προήλθε από διοικητικό λάθος στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία της μισθοδοσίας.
