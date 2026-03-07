Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε
BEST OF NETWORK

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

Ένας εργαζόμενος είδε στον λογαριασμό του κατάθεση 330 μισθών από λάθος της εταιρείας και η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε
Ένα απίστευτο λάθος σε μισθοδοσία κατέληξε σε μια δικαστική υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση. Ένας εργαζόμενος σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρέθηκε ξαφνικά με ένα τεράστιο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, όταν η εταιρεία του κατέθεσε κατά λάθος 330 φορές τον μισθό του.

Η κατάθεση έφτανε συνολικά τα περίπου 164.000 ευρώ και προήλθε από διοικητικό λάθος στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία της μισθοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης