Τεράστιες τρύπες ανοίγουν σε χωράφια της Τουρκίας: Τι κρύβεται πίσω από το ανησυχητικό φαινόμενο
Η Τουρκία αντιμετωπίζει ξηρασία και ερημοποίηση, με ορατές πλέον συνέπειες στο έδαφος
Η κεντρική Τουρκία βλέπει τη γη της να ανοίγει. Κυριολεκτικά. Σε αγροτικές εκτάσεις, ειδικά στην περιοχή της Κόνια, ολοένα και περισσότερες καταβόθρες κάνουν την εμφάνισή τους, μετατρέποντας χωράφια σε επικίνδυνες ζώνες και εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων.
Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα τελευταία 2 χρόνια έχει επιταχυνθεί αισθητά. Και όταν η γη αρχίζει να υποχωρεί με μεγαλύτερη συχνότητα, δεν μιλάμε απλώς για γεωλογία. Μιλάμε για μια περιβαλλοντική κρίση που έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
