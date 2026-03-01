Η μέρα που ο Σάχης του Ιράν διοργάνωσε το πιο ακριβό πάρτι του 20ού αιώνα στη μέση της ερήμου: 50.000 νεκρά πουλιά και το βάζο με χώμα που πήρε μαζί στην εξορία