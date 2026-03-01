Η μέρα που ο Σάχης του Ιράν διοργάνωσε το πιο ακριβό πάρτι του 20ού αιώνα στη μέση της ερήμου: 50.000 νεκρά πουλιά και το βάζο με χώμα που πήρε μαζί στην εξορία
Η αποκομμένη από την κοινωνία διακυβέρνηση του Σάχη κορυφώθηκε με τη μυθική γιορτή της Περσέπολης, τροφοδότησε την οργή του λαού και οδήγησε στην επανάσταση του 1979
Το 1935, ο Ρεζά Σαχ αποφάσισε ότι η «Περσία» δεν ανήκε πια στα παραμύθια και στα παζάρια του παρελθόντος. Ήθελε σιδηροδρόμους, εργοστάσια και μια χώρα που να μοιάζει περισσότερο με Ευρώπη παρά με Ανατολή. Έστειλε επιστολή σε όλες τις ξένες πρεσβείες και ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα το κράτος θα ονομάζεται Ιράν. Μια συμβολική κίνηση, που όμως έκρυβε ένα βαθύτερο σχέδιο: τη βίαιη, επιταχυνόμενη μετάβαση από μια παραδοσιακή κοινωνία σε ένα σύγχρονο κράτος.
Ο ίδιος ανέβηκε στην εξουσία το 1925 και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού με διατάγματα και απαγορεύσεις. Έφτιαξε δρόμους και σχολεία, επέβαλε δυτικά ρούχα και απαγόρευσε το πέπλο σε δημόσιους χώρους. Όμως το Ιράν που παρέδωσε στον γιο του δεν ήταν ενιαίο· ήταν βαθιά διχασμένο ανάμεσα στη θρησκεία και το κράτος, στην παράδοση και την πρόοδο, στην Ανατολή και τη Δύση.
