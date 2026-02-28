Η απάτη της χρονιάς στη Γαλλία: Τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα με Ferrari και δήλωσε «άστεγος»
Η γαλλική αστυνομία σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε πως ο άνδρας που είχαν πιάσει να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας σε μια κόκκινη Ferrari ήταν ένας φτωχός άστεγος
Όταν η τροχαία στην περιοχή Vaucluse της Γαλλίας σταμάτησε έναν οδηγό που έτρεχε με σχεδόν 250 χλμ./ώρα, βρέθηκε μπροστά σε μια υπόθεση που ξεπερνά κάθε όριο και κάθε φαντασία.
Ανακάλυψε πως, τελικά, ήταν ένας «άπορος» στο τιμόνι ενός πανάκριβου αυτοκινήτου, που είχε εξαπατήσει το κράτος με εκατομμύρια ευρώ.
