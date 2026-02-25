Επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι η Γη έχει διανύσει το μισό της ζωής της: Ο παράγοντας Ήλιος για το μέλλον της
Σύμφωνα με τους επιστήμονες η Γη βρίσκεται στα μισά της ζωής της και υποστηρίζουν ότι το μέλλον της εξαρτάται από τον Ήλιο

Η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει για άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης μας έχει ήδη διανύσει σχεδόν το μισό της συνολικής διάρκειας ζωής του.

Σύμφωνα με τη NASA και πολλές αστροφυσικές μελέτες, ένας θεμελιώδης παράγοντας για το μακροπρόθεσμο μέλλον της Γης είναι ο Ήλιος, ο οποίος γίνεται πιο φωτεινός όσο γερνάει. Αν και αυτή η αύξηση είναι πολύ μικρή, αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από 1% κάθε 100 εκατομμύρια χρόνια.

