ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου
BEST OF NETWORK

Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου

Η ιστορία ενός ιδιοκτήτη αποκαλύπτει τη μεγάλη υποτίμηση που μπορεί να έχουν ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου
Η αγορά ενός ακριβού αυτοκινήτου θεωρείται συνήθως επένδυση… έστω και συναισθηματική. Όμως ένας YouTuber που πλήρωσε 140.000 δολάρια για Tesla βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη μόλις δύο χρόνια αργότερα, όταν έμαθε την πραγματική του αξία.

Ο Kyle Conner, γνωστός από το κανάλι Out of Spec Reviews, αγόρασε το 2022 ένα Tesla Model S, ξοδεύοντας περίπου 140.000 δολάρια. Δύο χρόνια μετά αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης και ζήτησε αποτίμηση από την ίδια την Tesla. Το αποτέλεσμα τον άφησε άφωνο.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης