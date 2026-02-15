Έδωσε 140.000 δολάρια για Tesla: Δύο χρόνια μετά έμαθε πόσο αξίζει και δεν το χάρηκε καθόλου
Η ιστορία ενός ιδιοκτήτη αποκαλύπτει τη μεγάλη υποτίμηση που μπορεί να έχουν ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Η αγορά ενός ακριβού αυτοκινήτου θεωρείται συνήθως επένδυση… έστω και συναισθηματική. Όμως ένας YouTuber που πλήρωσε 140.000 δολάρια για Tesla βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη μόλις δύο χρόνια αργότερα, όταν έμαθε την πραγματική του αξία.
Ο Kyle Conner, γνωστός από το κανάλι Out of Spec Reviews, αγόρασε το 2022 ένα Tesla Model S, ξοδεύοντας περίπου 140.000 δολάρια. Δύο χρόνια μετά αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης και ζήτησε αποτίμηση από την ίδια την Tesla. Το αποτέλεσμα τον άφησε άφωνο.
