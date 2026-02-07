Κριστιάνο Ρονάλντο: Η ρήξη με Αλ Νασρ τα σενάρια «φωτιά» για… συνύπαρξη με τον Λιονέλ Μέσι!
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η ρήξη με Αλ Νασρ τα σενάρια «φωτιά» για… συνύπαρξη με τον Λιονέλ Μέσι!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενδέχεται να βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη κομβικό σταυροδρόμι της καριέρας του, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για σοβαρή ρήξη στις σχέσεις του με την Αλ-Νασρ και ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο αποχώρησής του το προσεχές καλοκαίρι

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να έχει οδηγηθεί ακόμη και σε μορφή «απεργίας», εκφράζοντας έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη μεταγραφική πολιτική του συλλόγου, ειδικά σε σύγκριση με άλλες ομάδες της Saudi Pro League που επίσης ανήκουν στο PIF.

Σύμφωνα με τη Sun, ο 41χρονος Πορτογάλος εξοργίστηκε βλέποντας τις Αλ-Ιτιχάντ, Αλ-Χιλάλ και Αλ-Αχλί να ενισχύονται με μεγάλα ονόματα, την ώρα που η Αλ-Νασρ δεν κατάφερε να προσθέσει κάποιον ποδοσφαιριστή από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με τη μετακίνηση του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ-Ιτιχάντ στην Αλ-Χιλάλ, εξέλιξη που φέρεται να εξόργισε τον Ρονάλντο, ο οποίος αισθάνθηκε πως η ομάδα του έμεινε πίσω σε επίπεδο φιλοδοξιών και ανταγωνισμού.

Ως αποτέλεσμα, ο CR7 δεν αγωνίστηκε στις νίκες της Αλ-Νασρ απέναντι σε Αλ-Ιτιχάντ και Αλ-Ριγιάντ, γεγονός που πυροδότησε ακόμη περισσότερες φήμες γύρω από το μέλλον του.

