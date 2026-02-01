Η μεγάλη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό και ο φόβος που απλώνεται γύρω από τον Σι Τζινπίνγκ
Η μεγαλύτερη εκκαθάριση στην ιστορία του κινεζικού στρατού αποκάλυψε μια ισχύ χτισμένη σε άμμο

Υπάρχει μια στιγμή που κάθε αυταρχικό σύστημα κοιτάζεται στον καθρέφτη και δεν του αρέσει αυτό που βλέπει. Για τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αυτή η στιγμή ήρθε το 2023, όταν πληροφορίες που αποκάλυψε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές της αμερικανικής αντικατασκοπείας, έφτασαν στο Πεκίνο και περιέγραφαν κάτι αδιανόητο.


