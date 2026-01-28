Έκοψαν το γλυκό και βρήκαν διαμάντι 500 ευρώ: «Το περάσαμε για αστείο»
Μια οικογένεια στο Βέλγιο αγόρασε μια απλή τούρτα για την Ημέρα των Τριών Βασιλέων και βρήκε στο εσωτερικό της ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ
Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε μια οικογένεια στο Βέλγιο, όταν μέσα σε μια τούρτα την οποία αγόρασαν για την Ημέρα των Τριών Βασιλέων, ανακάλυψαν ένα διαμάντι αξίας 500 ευρώ. Το εύρημα ήταν μέρος προωθητικής ενέργειας που διοργάνωσε το ζαχαροπλαστείο Baba Jacquet σε συνεργασία με το τοπικό κοσμηματοπωλείο Christofelli.
