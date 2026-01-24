Κίνδυνος μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ: Γερμανική παρέμβαση με… αιχμές κατά Τραμπ – «Ήρθε η ώρα της συζήτησης»
Διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα αγωνιστικά αρχίζει να αποκτά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς στο εσωτερικό της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανοίγει, για πρώτη φορά τόσο καθαρά, η συζήτηση ακόμη και για το ενδεχόμενο μη συμμετοχής στη διοργάνωση
Το Μουντιάλ, που έχει ανατεθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, μπαίνει στο μικροσκόπιο με έντονο πολιτικό υπόβαθρο.
Τη «βόμβα» έριξε ο Όκε Γκέτλιχ, ένας από τους δέκα αντιπροέδρους της DFB, μέλος της εκτελεστικής της επιτροπής και ταυτόχρονα πρόεδρος της Σανκτ Πάουλι. Με δημόσιες τοποθετήσεις του ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα μια ειλικρινής και σε βάθος συζήτηση για το κατά πόσο οι εθνικές ομάδες θα πρέπει να δώσουν το «παρών» στο τουρνουά, επικαλούμενος το διεθνές πολιτικό περιβάλλον και, κυρίως, τις κινήσεις και τη ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Το τελευταίο διάστημα, οι παρεμβάσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εκτός αμερικανικών συνόρων. Από τις ανοιχτές αμφισβητήσεις της συνοχής του ΝΑΤΟ και τις δηλώσεις για τη Γροιλανδία – έδαφος κράτους-μέλους της Συμμαχίας – μέχρι τις απειλές για οικονομικές κυρώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, το κλίμα χαρακτηρίζεται τεταμένο. Σύμφωνα με τον Γκέτλιχ, όλα αυτά δεν μπορούν να μείνουν εκτός της εξίσωσης όταν πρόκειται για μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.
