Κίνδυνος μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ: Γερμανική παρέμβαση με… αιχμές κατά Τραμπ – «Ήρθε η ώρα της συζήτησης»

Διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα αγωνιστικά αρχίζει να αποκτά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς στο εσωτερικό της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανοίγει, για πρώτη φορά τόσο καθαρά, η συζήτηση ακόμη και για το ενδεχόμενο μη συμμετοχής στη διοργάνωση