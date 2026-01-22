Έχτισαν σπίτι με 150.000 ευρώ και σήμερα αξίζει τα τετραπλάσια: Το μυστικό πίσω από την εκτόξευση
Έχτισαν σπίτι με 150.000 ευρώ και σήμερα αξίζει τα τετραπλάσια: Το μυστικό πίσω από την εκτόξευση
Ξεκίνησαν για να στεγαστούν οικονομικά και κατέληξαν με ακίνητο αξίας σχεδόν 650.000 ευρώ μέσα σε 20 χρόνια
Όταν ο Τζεφ και η Σόνια αποφάσισαν να χτίσουν το σπίτι τους στο Rijkevorsel του Βελγίου, δεν είχαν στο μυαλό τους ούτε επενδυτικά σενάρια ούτε υπεραξίες. Ο στόχος ήταν απλός: Ένα λειτουργικό, προσιτό σπίτι για να ζήσουν. Με τη βοήθεια των γονιών τους, προσωπική εργασία και αυστηρό έλεγχο του κόστους, το κατάφεραν με περίπου 150.000 ευρώ.
Δύο δεκαετίες αργότερα, η πραγματικότητα τους αιφνιδίασε. Το ίδιο σπίτι αποτιμάται σήμερα κοντά στις 649.000 ευρώ. Όχι λόγω κάποιας αδιανότης ανακαίνισης, αλλά εξαιτίας ενός συνδυασμού παραγόντων που λειτούργησαν αθροιστικά με την πάροδο του χρόνου.
