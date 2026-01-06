Έκαναν σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο και κατέληξαν σε επιστημονική ανακάλυψη!
Έκαναν σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο και κατέληξαν σε επιστημονική ανακάλυψη!
Μια ασυνήθιστη επιστημονική έρευνα στην Ολλανδία οδήγησε σε σημαντικά ευρήματα για το ανθρώπινο σώμα, όταν εθελοντές έκαναν σεξ μέσα σε μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας
Ο Ολλανδός επιστήμονας Menko Victor «Pek» van Andel θέλησε να μελετήσει τι ακριβώς συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Για τον σκοπό αυτό, ζήτησε από συναδέλφους του, την Ida Sabelis και τον σύντροφό της Jupp, να συμμετάσχουν σε ένα πρωτόγνωρο πείραμα μέσα σε μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας (MRI).
Παρά τον περιορισμένο χώρο και τις δυσκολίες, το ζευγάρι κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα στους ερευνητές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Παρά τον περιορισμένο χώρο και τις δυσκολίες, το ζευγάρι κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα στους ερευνητές.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα