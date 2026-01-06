Έκαναν σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο και κατέληξαν σε επιστημονική ανακάλυψη!

Μια ασυνήθιστη επιστημονική έρευνα στην Ολλανδία οδήγησε σε σημαντικά ευρήματα για το ανθρώπινο σώμα, όταν εθελοντές έκαναν σεξ μέσα σε μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας