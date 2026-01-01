Το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο: Λειτουργεί σαν αυτόνομη πόλη
Ένα εργοστάσιο στις ΗΠΑ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μεγέθους και λειτουργεί σαν κανονική πόλη
Υπάρχουν κτίρια που εντυπωσιάζουν με το ύψος τους και άλλα που σοκάρουν με την έκτασή τους. Το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία και βρίσκεται στο Έβερετ της Ουάσινγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για τη θρυλική μονάδα παραγωγής της Boeing, έναν χώρο τόσο τεράστιο ώστε στο εσωτερικό του θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο θεματικό πάρκο.
Η έκταση του κτιρίου ξεπερνά τα 1.200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, γεγονός που του δίνει τον τίτλο του μεγαλύτερου σε όγκο παγκοσμίως. Εκεί έχουν κατασκευαστεί από την έναρξη της λειτουργίας του περίπου 5.000 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου για αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, ενώ σήμερα αποτελεί βασικό κόμβο για την παραγωγή του 777 και του νέου 777X.
