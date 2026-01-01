Ρωσία: 38χρονος υπέστη ρήξη στομάχου αφού ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο (vid)
Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό κατέληξε 38χρονος στη Μόσχα, αφού ήπιε κοκτέιλ που περιείχε υγρό άζωτο, σε ένα επικίνδυνο «πείραμα» εντυπωσιασμού
Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εταιρικού πάρτι στο γαστρονομικό στούντιο «Igra Stolov» στη Μόσχα και έγινε αρχικά γνωστό μέσω του δημοφιλούς καναλιού BAZA στο Telegram.
Στόχος του mixologist που είχε προσληφθεί για την εκδήλωση ήταν να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους, παγώνοντας τα κοκτέιλ με υγρό άζωτο, δημιουργώντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό οπτικό εφέ, καθώς το άζωτο εξατμιζόταν σε μορφή πυκνής ομίχλης.
