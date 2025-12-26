Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη

Νέα μορφή απάτης με ψεύτικους διανομείς δεμάτων εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Οι αρχές προειδοποιούν: μην δίνετε τραπεζικά στοιχεία κατά την παράδοση

Προσοχή στην παράδοση δεμάτων: Νέα απάτη κατακλύζει την Ευρώπη
Μια νέα μέθοδος εξαπάτησης, η οποία σχετίζεται με κατ’ οίκον παραδόσεις δεμάτων, εξαπλώνεται γοργά σε ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα με αναφορά του Υπουργείου Εσωτερικών της Φινλανδίας, αρκετοί πολίτες έχουν πέσει θύματα εγκληματικών κυκλωμάτων που εμφανίζονται ως οδηγοί διανομών - είτε με άνθη, είτε με δέματα.

Ο τρόπος δράσης τους βασίζεται στην αιφνιδιαστική προσέγγιση στην πόρτα του σπιτιού, όπου οι απατεώνες ενημερώνουν το θύμα ότι απαιτείται ένα μικρό «τέλος παράδοσης». Επιμένουν μάλιστα ότι η πληρωμή πρέπει να γίνει επιτόπου, αποκλειστικά με κάρτα. Από τη στιγμή που ο ανυποψίαστος πολίτης τους παραδώσει την κάρτα του ή την περάσει σε μια φορητή συσκευή, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία του και, στη συνέχεια, στον τραπεζικό του λογαριασμό.

