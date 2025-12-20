Ο «Σύγχρονος Νώε»: Γκανέζος προφήτης χτίζει κιβωτούς για να σώσει την ανθρωπότητα από πλημμύρα που ξεκινά τα Χριστούγεννα (vid)
Ο «Σύγχρονος Νώε»: Γκανέζος προφήτης χτίζει κιβωτούς για να σώσει την ανθρωπότητα από πλημμύρα που ξεκινά τα Χριστούγεννα (vid)
Αυτοαποκαλούμενος προφήτης απ' τη Γκάνα κατασκευάζει τεράστιες ξύλινες κιβωτούς, ισχυριζόμενος ότι στις 25 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει μια παγκόσμια πλημμύρα που θα διαρκέσει τρία χρόνια και θα καλύψει τη Γη
Ο Ebo Noah, που είναι γνωστός και ως Ebo Jesus ή Igbo Noah, από τη Γκάνα, παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που επιλέχθηκε από τον Θεό για να «αναλάβει τον ρόλο του Νώε» και να σώσει ξανά τους ανθρώπους και τα ζώα από μία βιβλική καταστροφή που, όπως λέει, θα ξεκινήσει αυτά τα Χριστούγεννα.
Λίγα είναι γνωστά για την αληθινή ταυτότητά του, ακόμη και το πραγματικό του όνομα ή η ακριβής τοποθεσία του. Παρ' όλα αυτά έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στο διαδίκτυο, με βίντεο που τον δείχνουν με φθαρμένα ρούχα να διαβάζει από ένα βιβλίο ή να επιθεωρεί τις ξύλινες κιβωτούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Λίγα είναι γνωστά για την αληθινή ταυτότητά του, ακόμη και το πραγματικό του όνομα ή η ακριβής τοποθεσία του. Παρ' όλα αυτά έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στο διαδίκτυο, με βίντεο που τον δείχνουν με φθαρμένα ρούχα να διαβάζει από ένα βιβλίο ή να επιθεωρεί τις ξύλινες κιβωτούς.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα