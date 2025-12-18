Πώς είναι τα 2 τελευταία λεπτά πριν σε «καταπιεί» το ηφαίστειο (vid)
Κάμερα του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ κατέγραψε τα τελευταία της λεπτά, καθώς ηφαίστειο από τη Χαβάη εξαπέλυσε βίαιη έκρηξη, στέλνοντας λάβα και βράχους κατευθείαν στον φακό

Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο δραστήρια ηφαίστεια παγκοσμίως και σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 παρουσιάζει διαλείπουσες εκρήξεις, με ροές λάβας και εκπομπές στάχτης.

Βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού της Χαβάης και θεωρείται το νεότερο ηφαίστειο της περιοχής. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, περίπου το 90% της επιφάνειάς του έχει καλυφθεί από λάβα μέσα στα τελευταία 1.000 χρόνια.

