Θα κλείσουν σπίτια: Υπέκλεψαν δεδομένα premium χρηστών του PornHub
Το Pornhub δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από μια τεράστια παραβίαση ασφάλειας, με 200 εκατομμύρια αρχεία δεδομένων χρηστών και ιστορικό αναζητήσεων να έχουν κλαπεί

Το Pornhub ενημέρωσε περισσότερους από 200 εκατομμύρια χρήστες Premium ότι τα δεδομένα και το ιστορικό αναζητήσεών τους στον ιστότοπο ενηλίκων ενδέχεται να έχουν κλαπεί σε μια παραβίαση ασφάλειας.

Χάκερς ισχυρίστηκαν ότι διείσδυσαν σε σύστημα που χρησιμοποιεί το Pornhub για την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, γεγονός που πιθανώς εξέθεσε περιορισμένα αρχεία σχετικά με το πώς ορισμένοι χρήστες αλληλεπιδρούσαν με την πλατφόρμα.

