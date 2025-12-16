Πόση ώρα μπορεί να πετάξει ένα πουλί χωρίς να προσγειωθεί;
Ενώ ένα πολύωρο αεροπορικό ταξίδι μοιάζει εξαντλητικό για τον άνθρωπο, ένα μικρό αποδημητικό πουλί έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ, μένοντας στον αέρα σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς στάση

Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και λίγες ώρες μέσα στο αεροπλάνο κουράζονται και βαριούνται. Ωστόσο, ένα πουλί, το κοινό σταχτοπετροχελίδονο φαίνεται πως δεν γνωρίζει τι πάει να πει... διάλλειμα.

Το συγκεκριμένο είδος έχει τη μοναδική ικανότητα να πετάει έως και 10 συνεχόμενους μήνες χωρίς να προσγειωθεί στο έδαφος, επίδοση που το καθιστά έναν από τους πιο εντυπωσιακούς «πιλότους» του ζωικού βασιλείου.

