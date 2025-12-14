Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισεί» ο σκύλος: Ποια να προτιμήσετε
Ενώ για εμάς τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σηματοδοτούν γιορτές και χαλάρωση, για τον σκύλο μας κάποια από αυτά μπορεί να προκαλούν έντονο άγχος και στρες
Δεκέμβριος σημαίνει χριστουγεννιάτικες μελωδίες παντού, απ' τα καταστήματα, μέχρι το ραδιόφωνο, τα πάρκινγκ και φυσικά το σπίτι. Όσο όμως εσύ απολαμβάνεις την αγαπημένη σου playlist, ο σκύλος σου μπορεί να βιώνει το ακριβώς αντίθετο.
Έρευνες στη συμπεριφορά των ζώων δείχνουν ότι οι σκύλοι χαλαρώνουν με μουσική χαμηλού ρυθμού, περίπου 50-60 χτύπων το λεπτό (BPM). Αντίθετα, τα τραγούδια με γρήγορο ρυθμό μπορούν να αυξήσουν το στρες και την ένταση.
