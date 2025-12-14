Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που «μισεί» ο σκύλος: Ποια να προτιμήσετε

Ενώ για εμάς τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σηματοδοτούν γιορτές και χαλάρωση, για τον σκύλο μας κάποια από αυτά μπορεί να προκαλούν έντονο άγχος και στρες