«Κάτω από τις Πυραμίδες κρύβεται ολόκληρη μεγαλούπολη»: Επιστήμονας ανατρέπει όλα όσα ξέραμε
Ιταλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι δορυφορικά ραντάρ αποκαλύπτουν τεράστιο υπόγειο συγκρότημα 1.000 μέτρα κάτω από τη Γκίζα, ενώ αιγυπτιολόγοι μιλούν για «fake news».
Μία ομάδα Ιταλών επιστημόνων υποστηρίζει ότι διαθέτει πλέον «πλήρη επιβεβαίωση» για έναν τεράστιο υπόγειο κόσμο κάτω από τις Πυραμίδες της Γκίζας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσαν από τέσσερις διαφορετικούς δορυφόρους, βαθιά κάτω από την πυραμίδα του Χεφρήνου εντοπίζονται 8 κατακόρυφοι άξονες που καταλήγουν σε τεράστιες αίθουσες, μεγαλύτερες ακόμη και από σύγχρονα στάδια.
Ο επικεφαλής μηχανικός των δορυφόρων, Φίλιππο Μπιόντι, εξηγεί ότι η τεχνική Doppler tomography επιτρέπει τη δημιουργία λεπτομερούς «τομογραφίας» του υπεδάφους, σαν να ενώνονται δεκάδες εικόνες σε μία πλήρη τρισδιάστατη ανασύσταση.
