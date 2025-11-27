Πώς άλλαξαν τα 6 πιτσιρίκια του Stranger Things σε 9 χρόνια

Όταν το Stranger Things προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Netflix το καλοκαίρι του 2016, δεν ήταν απλώς μια ακόμη σειρά. Ήταν μια νοσταλγική επιστροφή στο πνεύμα των 80s, που κέρδισε το κοινό με ένα μείγμα sci-fi και τρόμου, ένας τηλεοπτικός ύμνος στην εφηβική φιλία. Τότε, οι πρωταγωνιστές του ήταν κυρίως πιτσιρίκια και έφηβοι, με βλέμματα γεμάτα περιέργεια και παιχνίδισμα. Εννιά χρόνια μετά, με την 5η και τελευταία σεζόν να έχει ανέβει στην πλατφόρμα πριν από μερικές μονάχα ώρες, το ίδιο καστ επιστρέφει, αλλά τα πρόσωπα που γνωρίσαμε μέσα από τις οθόνες, υπάκουσαν στον απαράβατο κανόνα του Χρόνου.To Gazzetta Plus με αυτό το φωτο-slider, θέλει να αποτυπώσει την έντονη αυτή μεταφορά από το τότε στο σήμερα. Θα δείτε, λοιπόν, στα αριστερά την αλλοτινή τους εκδοχή, την άγνωστη, εκείνη που γνωρίσαμε όταν ξεκινούσε η σειρά το 2016. Στα δεξιά, η σημερινή τους κατάσταση. Νέα πρόσωπα, περισσότερη εμπειρία, ίσως αλλαγμένο στιλ, άνθρωποι που έχουν περάσει σχεδόν μια δεκαετία υπό τα φώτα της δημοσιότητας.Με την 5η σεζόν (το Volume 1 είναι διαθέσιμο από τα ξημερώματα της 27ης Νοεμβρίου, στις 03:00 π.μ.), η ιστορία ολοκληρώνεται. Και το slider γίνεται μικρός φόρος τιμής σε μια γενιά ηθοποιών, σε ένα fanbase που μεγάλωσε μαζί τους, και σε μια σειρά που κατάφερε να γράψει τη δική της ιστορία και να μας ρίξει για τα καλά σε ανελέητα binge-watching.