Τι κι αν έβαλε τέσσερα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό;
Τι κι αν έβαλε τέσσερα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό;
Η άκρως άβολη στιγμή του Εμπαπέ, μετά το παιχνίδι
Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του όταν δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζει… «εξάρτηση από τον Εμπαπέ», λίγο μετά το εντυπωσιακό 4-3 επί του Ολυμπιακού, όπου ο Γάλλος σταρ πέτυχε και τα τέσσερα γκολ των Μαδριλένων.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποτελεί φέτος τον απόλυτο ηγέτη και τη μεγαλύτερη ελπίδα της Ρεάλ για τίτλους, έχοντας ολοκληρώσει την περσινή σεζόν με 44 γκολ. Και η νέα χρονιά ξεκίνησε ακόμη καλύτερα, αφού μετρά ήδη 22 τέρματα σε 18 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δαιμονιώδη του φόρμα και στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποτελεί φέτος τον απόλυτο ηγέτη και τη μεγαλύτερη ελπίδα της Ρεάλ για τίτλους, έχοντας ολοκληρώσει την περσινή σεζόν με 44 γκολ. Και η νέα χρονιά ξεκίνησε ακόμη καλύτερα, αφού μετρά ήδη 22 τέρματα σε 18 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δαιμονιώδη του φόρμα και στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα