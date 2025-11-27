Τι κι αν έβαλε τέσσερα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό;
BEST OF NETWORK

Τι κι αν έβαλε τέσσερα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό;

Η άκρως άβολη στιγμή του Εμπαπέ, μετά το παιχνίδι

Τι κι αν έβαλε τέσσερα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό;
Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του όταν δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζει… «εξάρτηση από τον Εμπαπέ», λίγο μετά το εντυπωσιακό 4-3 επί του Ολυμπιακού, όπου ο Γάλλος σταρ πέτυχε και τα τέσσερα γκολ των Μαδριλένων.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποτελεί φέτος τον απόλυτο ηγέτη και τη μεγαλύτερη ελπίδα της Ρεάλ για τίτλους, έχοντας ολοκληρώσει την περσινή σεζόν με 44 γκολ. Και η νέα χρονιά ξεκίνησε ακόμη καλύτερα, αφού μετρά ήδη 22 τέρματα σε 18 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δαιμονιώδη του φόρμα και στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης