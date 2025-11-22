Πρότειναν σε 23χρονη απόφοιτο οικονομολόγο να δουλέψει ως Αη Βασίλης: Ανέβασε... πίεση η οικογένειά της!

Η πρόταση περιλαμβάνει 28 ώρες την εβδομάδα μεταξύ 1ης και 24ης Δεκεμβρίου, με μισθό από 11,88 έως 14,56 ευρώ ακαθάριστο ανά ώρα