Πώς συμπεριφερόμαστε στο τέλος του κόσμου; Online παιχνίδι αποκαλύπτει την απρόσμενη αλήθεια
Ποια θα ήταν η αντίδραση των ανθρώπων αν γνώριζαν πως ο κόσμος τελειώνει; Ομάδα ερευνητών βρήκε έναν απρόσμενο τρόπο να μελετήσει αυτή τη συνθήκη και τα αποτελέσματα ήταν άκρως εντυπωσιακά και αποκαλυπτικά
Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στην απόλυτη καταστροφή του κόσμου αποτελεί ένα απ' τα δυσκολότερα αντικείμενα μελέτης. Αν δεν συμβεί στην πραγματικότητα, είναι κάτι δύσκολο να εξηγηθεί, ενώ αν συμβεί, οριακά κανείς δεν θα μπορεί να την διαβάσει την έρευνα.
Για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το online παιχνίδι ArcheAge. Κατά τη διάρκεια μιας beta περιόδου 11 εβδομάδων, οι παίκτες γνώριζαν πως στο τέλος τα πάντα θα διαγραφούν οριστικά.
