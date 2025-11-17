Γιατί οι κατσαρίδες είναι επικίνδυνες ακόμη κι όταν δεν τις βλέπουμε
Οι κατσαρίδες απελευθερώνουν αλλεργιογόνα και τοξίνες που μολύνουν τον αέρα του σπιτιού, επιδεινώνοντας άσθμα και αναπνευστικά προβλήματα. Μάθετε πώς να προστατευτείτε

Οι περισσότεροι τις φοβούνται για λόγους αισθητικούς ή υγιεινής. Για την ακρίβεια τις σιχαίνονται. Ωστόσο, οι κατσαρίδες κρύβουν έναν πιο ύπουλο κίνδυνο: μπορούν να μολύνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού με αλλεργιογόνα και τοξίνες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Το αποτέλεσμα; Προβλήματα αναπνοής, κρίσεις άσθματος και μια διάχυτη αίσθηση δυσφορίας που συχνά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.

Τι απελευθερώνουν στον αέρα

Σύμφωνα με έρευνα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, οι κατσαρίδες αφήνουν πίσω τους ένα «σύννεφο» μικροσκοπικών αλλεργιογόνων: σωματίδια από τα περιττώματα, το δέρμα, το σάλιο και τα απομεινάρια του σώματός τους. Αυτά τα μικρά υπολείμματα αναμειγνύονται εύκολα με τη σκόνη του σπιτιού και στη συνέχεια μεταφέρονται σε όλους τους χώρους.

