Το χόμπι των δισεκατομμυριούχων: Ο Μπιλ Γκέιτς λατρεύει το σπορ που προσθέτει χρόνια, ευτυχία και επιτυχία

Αν νομίζεις ότι η μακροζωία κρύβεται μόνο σε κρέμες και βιολογικά σνακ, ο Μπιλ Γκέιτς έχει μια πιο απλή και πολύ πιο fun απάντηση