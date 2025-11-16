Καναδάς: Έκλεψε λεωφορείο, έκανε κανονικά τις στάσεις και… απέρριψε επιβάτη με ληγμένο εισιτήριο
Στον Καναδά, ένας άνδρας έκλεψε λεωφορείο κατά τη διάρκεια διαλείμματος του οδηγού, έκανε κανονικά τη διαδρομή και μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο που αρνήθηκε επιβίβαση σε άτομο με ληγμένο εισιτήριο
Άνδρας κατηγορείται ότι έκλεψε ένα λεωφορείο στο Οντάριο του Καναδά, την ώρα που ο οδηγός είχε φύγει για ένα σύντομο διάλειμμα. Μέσα βρίσκονταν ακόμη επιβάτες, αλλά αυτό δεν φάνηκε να τον επηρεάζει, αφού απλώς μπήκε στη θέση του οδηγού και ξεκίνησε τη διαδρομή.
Σύμφωνα με τις αρχές, στο λεωφορείο υπήρχαν περίπου δέκα άτομα.
Έκανε στάσεις, πήρε κόσμο και… έλεγξε εισιτήριο
Ο δράστης οδήγησε μέχρι το Hamilton Mountain, πραγματοποιώντας κανονικά τις στάσεις. Οι επιβάτες επιβιβάζονταν και αποβιβάζονταν σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Μάλιστα, μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο, που αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο σε κάποιον επιβάτη με ληγμένη κάρτα!
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τρέβορ ΜακΚένα, δήλωσε: «Δεν υπήρχε ούτε μια γρατσουνιά στο λεωφορείο. Έκανε εξαιρετική δουλειά». Αν και το περιστατικό έχει κωμική διάσταση, πρόσθεσε πως ήταν και σοβαρό, και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.
