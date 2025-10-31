Η Ρωσία αγοράζει χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
Η Ρωσία αγοράζει χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
Η Ρωσία συσσωρεύει χρυσό αξίας 142 δισ. δολαρίων σε δύο χρόνια, ακολουθώντας στρατηγική που προκαλεί ανησυχία στη Δύση. Πώς ο Πούτιν μετατρέπει τον χρυσό σε όπλο οικονομικής αντοχής
Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η Ρωσία έχει προσθέσει στα θησαυροφυλάκιά της χρυσό αξίας 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει προκαλέσει αμηχανία και ανησυχία στις δυτικές οικονομίες.
Αν ο χρυσός είναι το απόλυτο σύμβολο ασφάλειας και σταθερότητας, τότε η Μόσχα δείχνει να τον χρησιμοποιεί ως ασπίδα επιβίωσης απέναντι στις κυρώσεις που εξακολουθούν να την πιέζουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Αν ο χρυσός είναι το απόλυτο σύμβολο ασφάλειας και σταθερότητας, τότε η Μόσχα δείχνει να τον χρησιμοποιεί ως ασπίδα επιβίωσης απέναντι στις κυρώσεις που εξακολουθούν να την πιέζουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα