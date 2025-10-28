Τι σημαίνει ο «κώδικας των τριών σφυριγμάτων» στα θέρετρα της Disney: Γιατί δεν θέλεις να τον ακούσεις ποτέ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ένα ταξίδι σε ένα θέρετρο της Disney υποτίθεται ότι είναι γεμάτο μαγεία και χαρά, όμως, αν τύχει να ακούσεις τον κώδικα των τριών σφυριγμάτων, τα πράγματα μπορεί να πάρουν άλλη τροπή

Η Disney προσφέρει στους επισκέπτες της, τα πιο μαγικά θεματικά πάρκα στον κόσμο, αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα εισβάλλει ακόμη και εκεί. Παρόλο που τα μέλη του προσωπικού κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουν στον ρόλο τους και να χαρίζουν χαμόγελα σε παιδιά και ενήλικες, είναι επίσης εκπαιδευμένα να αντιμετωπίζουν σοβαρά περιστατικά.

Υπάρχουν πολλοί κώδικες για διάφορα ζητήματα στο πάρκο, όπως ατυχήματα, ασθένειες ή οτιδήποτε άλλο απρόοπτο μπορεί να προκύψει. Όμως υπάρχει και ένα ξεχωριστό σύστημα σήμανσης για τις πισίνες στα ξενοδοχεία των θερέτρων της Disney.

