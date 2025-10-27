Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει το 95% της περιουσίας του: «Θα προσφέρουμε 9 δισ. ευρώ για έναν καλύτερο κόσμο»

Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ από το Τέξας δίνουν σχεδόν όλη την περιουσία τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η Kinder Foundation του ζευγαριού επενδύει δισεκατομμύρια σε έργα εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και ιατρικής