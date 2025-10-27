Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει το 95% της περιουσίας του: «Θα προσφέρουμε 9 δισ. ευρώ για έναν καλύτερο κόσμο»
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει το 95% της περιουσίας του: «Θα προσφέρουμε 9 δισ. ευρώ για έναν καλύτερο κόσμο»
Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ από το Τέξας δίνουν σχεδόν όλη την περιουσία τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η Kinder Foundation του ζευγαριού επενδύει δισεκατομμύρια σε έργα εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και ιατρικής
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα φιλανθρωπίας των τελευταίων ετών έρχεται από το Τέξας. Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ, ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσαν πως θα δωρίσουν το 95% της περιουσίας τους, δηλαδή σχεδόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ, με σκοπό –όπως είπαν– «να αφήσουν πίσω τους έναν καλύτερο κόσμο».
Το ζευγάρι θα διοχετεύσει τα χρήματα μέσω της Kinder Foundation, που έχει έδρα το Χιούστον και στηρίζει έργα εκπαίδευσης, ιατρικής έρευνας και περιβάλλοντος. Ήδη η οργάνωση έχει δωρίσει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία πάρκων, νοσοκομείων και κοινόχρηστων χώρων, με πιο γνωστό το Memorial Park, το μεγαλύτερο πράσινο έργο στην πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το ζευγάρι θα διοχετεύσει τα χρήματα μέσω της Kinder Foundation, που έχει έδρα το Χιούστον και στηρίζει έργα εκπαίδευσης, ιατρικής έρευνας και περιβάλλοντος. Ήδη η οργάνωση έχει δωρίσει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία πάρκων, νοσοκομείων και κοινόχρηστων χώρων, με πιο γνωστό το Memorial Park, το μεγαλύτερο πράσινο έργο στην πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα