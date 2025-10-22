Ο τσάμπας δεν... πέθανε: Ο πρίγκιπας Andrew δεν έχει πληρώσει ενοίκιο εδώ και 22 χρόνια στο Royal Lodge
Η συμφωνία που υπέγραψε το 2003 ο πρίγκιπας Andrew δεν απαιτεί καταβολή ενοικίου κάθε χρόνο για το Royal Lodge
Ο πρίγκιπας Andrew δεν έχει πληρώσει χρήματα για τη μίσθωση των βασιλικών του κατοικιών τα τελευταία 22 χρόνια που ζει εκεί, καθώς η συμφωνία που έχει κάνει απαιτεί μια παράξενη και συγκεκριμένη μορφή πληρωμής.
Ο δεύτερος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β' έχει παραιτηθεί από όλους τους βασιλικούς του τίτλους λόγω των «συνεχιζόμενων κατηγοριών» που έχουν διατυπωθεί εναντίον του, για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.
