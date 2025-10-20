Η τρελή πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος για το 2045: Ρομπότ και ζωή στο διάστημα
Η τρελή πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος για το 2045: Ρομπότ και ζωή στο διάστημα
Ο Τζεφ Μπέζος προβλέπει ότι μέχρι το 2045 τα ρομπότ θα δουλεύουν κι εμείς θα ζούμε στο διάστημα. Τι λένε Μασκ, Άλτμαν και Γκέιτς
Οι κολοσσοί της τεχνολογίας δείχνουν να έχουν... κουραστεί από τη Γη. Από τον Έλον Μασκ και τα ταξίδια στον Άρη, μέχρι τον Τζεφ Μπέζος και την εμμονή του με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη έχουν αρχίσει να φαντάζονται την ανθρωπότητα… αλλού.
Στην Ιταλική Εβδομάδα Τεχνολογίας, ο ιδρυτής της Amazon παρουσίασε ένα όραμα που μοιάζει βγαλμένο από επιστημονική φαντασία: μέχρι το 2045, τα ρομπότ θα έχουν αναλάβει σχεδόν κάθε εργασία, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν και θα εργάζονται στο διάστημα.
«Δεν θα χρειάζεται να στείλουμε ανθρώπους για να δουλέψουν στη Σελήνη ή αλλού», είπε ο Μπέζος.
«Τα ρομπότ θα τα κάνουν όλα - πιο γρήγορα, πιο φτηνά και πιο αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι θα ζουν εκεί γιατί το θέλουν, όχι γιατί πρέπει».
«Εκατομμύρια άνθρωποι στο διάστημα»
Η δήλωση του Μπέζος προκάλεσε αίσθηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη εικοσαετία θα φέρει μια ραγδαία μεταμόρφωση, με τεχνολογία ικανή να δημιουργήσει «ουτοπικούς» κόσμους μακριά από τη Γη. «Μέχρι τότε», πρόσθεσε, «εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν εκτός Γης. Και αυτό θα γίνει πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε».
