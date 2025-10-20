Η τρελή πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος για το 2045: Ρομπότ και ζωή στο διάστημα

Ο Τζεφ Μπέζος προβλέπει ότι μέχρι το 2045 τα ρομπότ θα δουλεύουν κι εμείς θα ζούμε στο διάστημα. Τι λένε Μασκ, Άλτμαν και Γκέιτς