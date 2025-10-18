Είναι αυτή η αρχαιότερη ιστορία στον κόσμο; Ο μύθος που ενώνει την ανθρωπότητα εδώ και 100.000 χρόνια (vid)
Από την ελληνική μυθολογία έως τους Αβορίγινες της Αυστραλίας, ο ίδιος ουράνιος θρύλος φαίνεται να ενώνει την ανθρωπότητα εδώ και 100.000 χρόνια. Αυτή είναι - λογικά - η αρχαιότερη ιστορία στο κόσμο
Αν κοιτάξετε τον ουρανό του Βόρειου Ημισφαιρίου ένα καθαρό βράδυ από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, θα δείτε ένα μικρό, λαμπερό σμήνος άστρων, τις Πλειάδες, γνωστές και ως Επτά Αδελφές. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες «συστάδες» του ουρανού και όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, μπορεί να κρύβει την παλαιότερη ιστορία που ειπώθηκε ποτέ από ανθρώπινο στόμα.
Το σμήνος αυτό, που ανήκει στον αστερισμό του Ταύρου, περιλαμβάνει πάνω από 1.000 άστρα, όμως τα πιο λαμπρά και γνωστά σχηματίστηκαν πριν περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια. Από τότε, οι άνθρωποι όλων των πολιτισμών έπλασαν γύρω τους μύθους και το παράξενο είναι πως, από την Ελλάδα έως την Αυστραλία, οι ιστορίες αυτές μοιάζουν εντυπωσιακά μεταξύ τους.
