Οι φίλοι σου βγάζουν περισσότερα χρήματα; Γιατί το χρηματικό χάσμα στις παρέες είναι αιτία σύγκρουσης
Τι κάνεις όταν οι φίλοι σου βγάζουν (πολύ) περισσότερα χρήματα από εσένα και η φιλία αρχίζει να «ζορίζεται»;
Ας το πούμε όπως είναι: το να μιλάς για χρήματα με φίλους είναι πιο άβολο κι από το να συναντήσεις πρώην με τη νέα του σχέση στο ίδιο μπαρ. Κι όμως, αργά ή γρήγορα, αυτό το θέμα θα βγει στην επιφάνεια. Γιατί; Γιατί κάποιος θα αρχίσει να βγάζει παραπάνω χρήματα. Και τότε… καλωσήρθες στο Friends Wealth Gap, τη στιγμή δηλαδή που η φιλία σου δοκιμάζεται από κάτι τόσο καθημερινό και τόσο ταμπού, τα χρήματα.
Στην αρχή όλα είναι cool. Μέχρι που αρχίζουν τα «έλα, δεν είναι τίποτα, πάμε σε εκείνο το εστιατόριο» ή τα «έκλεισα ήδη τα εισιτήρια, θα μου τα δώσεις μετά». Κι εσύ κάθεσαι να κάνεις νοητικά μαθηματικά τύπου «αν δεν πιω κοκτέιλ, ίσως βγει το νοίκι». Δεν είναι ότι ζηλεύεις, απλώς αρχίζεις να νιώθεις… εκτός budget. Και κάπου εκεί, το χρηματικό χάσμα αρχίζει να κάνει ζημιά.
