«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι
BEST OF NETWORK

«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι

Μια απίστευτη υπόθεση από τη βρετανική αστυνομία, καθώς υπάλληλοι του Σώματος χρησιμοποιούσαν αντικείμενα στο πληκτρολόγιο για να φαίνονται «ενεργοί» στην τηλεργασία. Tο αποτέλεσμα; Τιμωρίες και τέλος στην εξ αποστάσεως εργασία

«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι
Μια απίστευτη υπόθεση... τεμπελιάς και εξαπάτησης ήρθε στο φως στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας σάλο στους κόλπους της αστυνομίας. Όπως αποκαλύφθηκε, αρκετοί αστυνομικοί χρησιμοποίησαν το λεγόμενο «κόλπο του πλήκτρου» για να δείχνουν ότι εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ στην πραγματικότητα... δεν έκαναν απολύτως τίποτα.

Η πρακτική, αν και απλοϊκή, αποδείχθηκε αρχικά αποτελεσματική. Οι υπάλληλοι τοποθετούσαν ένα αντικείμενο πάνω σε ένα πλήκτρο, έτσι ώστε ο υπολογιστής να καταγράφει συνεχόμενη δραστηριότητα -σαν να πληκτρολογούσαν ασταμάτητα. Ωστόσο, η απάτη αποκαλύφθηκε χάρη σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης που είχε εγκατασταθεί στους υπηρεσιακούς υπολογιστές, με σκοπό να εντοπίζει μη φυσιολογικά μοτίβα χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης