«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι

Μια απίστευτη υπόθεση από τη βρετανική αστυνομία, καθώς υπάλληλοι του Σώματος χρησιμοποιούσαν αντικείμενα στο πληκτρολόγιο για να φαίνονται «ενεργοί» στην τηλεργασία. Tο αποτέλεσμα; Τιμωρίες και τέλος στην εξ αποστάσεως εργασία