«Το κόλπο του πλήκτρου»: Πώς αστυνομικοί στη Βρετανία προσποιούνταν ότι εργάζονταν από το σπίτι
Μια απίστευτη υπόθεση από τη βρετανική αστυνομία, καθώς υπάλληλοι του Σώματος χρησιμοποιούσαν αντικείμενα στο πληκτρολόγιο για να φαίνονται «ενεργοί» στην τηλεργασία. Tο αποτέλεσμα; Τιμωρίες και τέλος στην εξ αποστάσεως εργασία
Μια απίστευτη υπόθεση... τεμπελιάς και εξαπάτησης ήρθε στο φως στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας σάλο στους κόλπους της αστυνομίας. Όπως αποκαλύφθηκε, αρκετοί αστυνομικοί χρησιμοποίησαν το λεγόμενο «κόλπο του πλήκτρου» για να δείχνουν ότι εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ στην πραγματικότητα... δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
Η πρακτική, αν και απλοϊκή, αποδείχθηκε αρχικά αποτελεσματική. Οι υπάλληλοι τοποθετούσαν ένα αντικείμενο πάνω σε ένα πλήκτρο, έτσι ώστε ο υπολογιστής να καταγράφει συνεχόμενη δραστηριότητα -σαν να πληκτρολογούσαν ασταμάτητα. Ωστόσο, η απάτη αποκαλύφθηκε χάρη σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης που είχε εγκατασταθεί στους υπηρεσιακούς υπολογιστές, με σκοπό να εντοπίζει μη φυσιολογικά μοτίβα χρήσης.
