«Κιβωτός»: Το διαστημόπλοιο που μπορεί να παραδώσει φορτίο οπουδήποτε στη Γη μέσα σε μία ώρα
Η «Κιβωτός» (Arc) είναι ένα καταπληκτικό και ιδιαίτερο διαστημικό σκάφος σχεδιασμένο να παραδίδει ιατρικές είτε στρατιωτικές προμήθειες οπουδήποτε στην Γη σε λιγότερο από μια ώρα
Την παγκοσμίως πρώτη επαναχρησιμοποιούμενη δορυφορική άκατο που επανέρχεται στην Γη με φορτίο έως 230 κιλά, παρουσίασε η εταιρεία Inversion στην Καλιφόρνια. Η είσοδος της ακάτου στην ατμόσφαιρα γίνεται με ταχύτητα 20 φορές αυτής του ήχου με προσγείωση ακριβείας.
Οι δημιουργοί της ακάτου, Τζάστιν Φιασκέτι και Όστιν Μπριγκς, ίδρυσαν την εταιρεία το 2021 με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου διαστημικής εφοδιαστικής, με αφετηρία το διάστημα.
Πως λειτουργεί η «Κιβωτός»;
Με ύψος περίπου 2,5 μέτρα και πλάτος 1,2 μέτρα, η «Κιβωτός» είναι στο μέγεθος ενός μεγάλου τραπεζιού και μπορεί να επιβιώσει σε ακραίες θερμοκρασίες και δυνάμεις της ατμόσφαιρας κατά την επανείσοδό του.
Ο τρόπος λειτουργείας του είναι απλός. Δε χρειάζεται διάδρομο προσγείωσης, καθώς κατεβαίνει με αλεξίπτωτα, χρησιμοποιεί μη τοξικά καύσιμα, που το καθιστά ασφαλές αμέσως μετά την προσγείωση και διαθέτει αυτονομία πέντε ετών σε τροχιά, επιτρέποντάς του αποστολές κατ' απαίτηση.
Η ακτίνα προσγείωσης του Arc φτάνει τα 1.000 χιλιόμετρα, κάτι που του επιτρέπει να επιλέγει με ακρίβεια τη ζώνη καθόδου του.
