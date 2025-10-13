Έζησε 21 χρόνια με σχεδόν τίποτα για να βγει στη σύνταξη στα 45: Γιατί κατέρρευσε το σχέδιό του
Ένας Ιάπωνας αφιέρωσε δύο δεκαετίες στη λιτότητα, αρνούμενος κάθε απόλαυση, για να αποκτήσει οικονομική ελευθερία και να αποσυρθεί νέος. Όταν τα κατάφερε, η πραγματικότητα τον πρόδωσε

Μόλις στα 25 του χρόνια, ένας νεαρός Ιάπωνας ξεκίνησε να εργάζεται σε μία εταιρεία με σταθερότητα, αλλά σε αμείωτο ρυθμό. Αφού εξασφάλισε ετήσιο εισόδημα 29.000 ευρώ, έθεσε ένα μοναδικό στόχο. Να αποταμιεύσει 100 εκατ. γεν (περίπου 580.000 ευρώ) και να πάρει σύνταξη πριν τα 45 του.

Έτσι, για 21 χρόνια ζούσε με τα απολύτως απαραίτητα. Νοίκιαζε ένα μικρό κοιτώνα εταιρείας με 175 ευρώ το μήνα, χωρίς θέρμανση ή κλιματισμό και το φαγητό του περιοριζόταν σε ρύζι, λαχανικά και τουρσί δαμάσκηνο: «Ήμουν σαν σε φυλακή», είχε πει βλέποντας ταινίες για κρατούμενους αφού έβρισκε σε αυτές ανησυχητικές ομοιότητες με τη δική του ζωή.

Ο Ιάπωνας το είπε και το 'κανε: «Ο άνθρωπος που θα παραιτηθεί οριστικά»

Οι συνθήκες της εταιρείας περιλάμβαναν αρκετά εξαντλητική εργασία με υπερωρίες ως τα μεσάνυχτα, λίγο ύπνο και ελάχιστο προσωπικό χρόνο. Βέβαια, ο 25χρονος παρέμενε πιστός στο πλάνο του: «Ο άνθρωπος που θα παραιτηθεί οριστικά», αποκαλούσε τον εαυτό του στα social media.

Και... τα κατάφερε. Τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε πως έχει μαζέψει 135 εκατ. γεν (περίπου 785.000 ευρώ) και μπορεί πια να βγει στη... σύνταξη.

