Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε
Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε

Όταν η χώρα χρειάζεται περισσότερα παιδιά, φαίνεται πως κάποιος βρήκε τον πιο απρόσμενα διασκεδαστικό τρόπο να βοηθήσει!

Η Πολωνία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά. Από 2,06 παιδιά ανά γυναίκα το 1990, ο αριθμός έπεσε στο 1,2 το 2023. Και κάπου εκεί, ένας ξενοδόχος αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα… δικά του χέρια. Τι έκανε;

Ο Władysław Grochowski, ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων της χώρας, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώνει πάρτι για κάθε ζευγάρι που συλλαμβάνει παιδί, ενώ μένει σε κάποιο από τα ξενοδοχεία του.

