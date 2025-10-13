Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε
Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε
Όταν η χώρα χρειάζεται περισσότερα παιδιά, φαίνεται πως κάποιος βρήκε τον πιο απρόσμενα διασκεδαστικό τρόπο να βοηθήσει!
Η Πολωνία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά. Από 2,06 παιδιά ανά γυναίκα το 1990, ο αριθμός έπεσε στο 1,2 το 2023. Και κάπου εκεί, ένας ξενοδόχος αποφάσισε να πάρει τα πράγματα στα… δικά του χέρια. Τι έκανε;
Ο Władysław Grochowski, ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων της χώρας, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώνει πάρτι για κάθε ζευγάρι που συλλαμβάνει παιδί, ενώ μένει σε κάποιο από τα ξενοδοχεία του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο Władysław Grochowski, ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων της χώρας, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώνει πάρτι για κάθε ζευγάρι που συλλαμβάνει παιδί, ενώ μένει σε κάποιο από τα ξενοδοχεία του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα