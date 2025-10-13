Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε

Όταν η χώρα χρειάζεται περισσότερα παιδιά, φαίνεται πως κάποιος βρήκε τον πιο απρόσμενα διασκεδαστικό τρόπο να βοηθήσει!