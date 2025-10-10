Κρατούμενη έμεινε έγκυος ενώ ήταν στην απομόνωση: Πήρε σπέρμα μέσω του αεραγωγού
Ποιος είπε ότι ο ρομαντισμός πέθανε;
Πολλοί λένε πως ο τοκετός είναι από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή. Σπάνια όμως ξεκινά με τους μελλοντικούς γονείς σε διαφορετικά δωμάτια.
Στην εποχή που τα πάντα γύρω από το σεξ κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από παράξενες στάσεις μέχρι αλλόκοτες τάσεις, εξακολουθεί να σοκάρει όταν ακούς πως μια γυναίκα έμεινε έγκυος… μέσα στη φυλακή, έναν χώρο που απέχει πολύ από το ρομαντικό ή το «ιδανικό» σκηνικό για σύλληψη.
Η εγκυμοσύνη φυλακισμένης σε απομόνωση: Μέσω αεραγωγού έλαβε το σπέρμα
H Daisy Link, λοιπόν, κατάφερε να μείνει έγκυος ενώ βρισκόταν σε απομόνωση, σε κελί στη Φλόριντα. Η Βρετανίδα εκτίει βαριά ποινή στη Τζόρτζια, αφού κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών και έχει παραπονεθεί για τη μεταχείριση που της έχει επιβληθεί παρά την εγκυμοσύνη της.
Στην περίπτωση της 30χρονης, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έμειναν άναυδοι όταν έμεινε έγκυος παρά την περιορισμένη πρόσβασή της στον έξω κόσμο, πόσο μάλλον σε έναν πιθανό σύντροφο.
