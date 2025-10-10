Τέλος οι παραδοσιακές πρίζες και τα πολύπριζα: Αυτή είναι η νέα τάση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Τέλος οι παραδοσιακές πρίζες και τα πολύπριζα: Αυτή είναι η νέα τάση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Οι επιφανειακές αρθρωτές πρίζες αλλάζουν τους κανόνες στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Εύκολη τοποθέτηση, ασφάλεια, μοντέρνος σχεδιασμός και τέλος στα πολύπριζα
Ο κόσμος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περνά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες «μεταμορφώσεις» των τελευταίων ετών. Οι παραδοσιακές εντοιχισμένες πρίζες, που απαιτούσαν σκαψίματα, τρύπες και πολλή σκόνη, δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια νέα, ευέλικτη γενιά: τις επιφανειακές αρθρωτές πρίζες. Πρόκειται για μια καινοτομία που υπόσχεται να απλοποιήσει τη ζωή μας, προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα εγκατάστασης και υψηλή αισθητική - χωρίς να χρειάζεται κανένα μεγάλο έργο ή ανακαίνιση.
Εύκολη εγκατάσταση, χωρίς σκόνη και ταλαιπωρία
Σε αντίθεση με τις κλασικές πρίζες που απαιτούν χτίσιμο και καλώδια μέσα στους τοίχους, οι επιφανειακές εκδόσεις τοποθετούνται κατευθείαν πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια - τοίχο, οροφή ή δοκό. Η διαδικασία είναι απλή: τοποθέτηση, βίδωμα ή κόλληση και απόκρυψη του καλωδίου μέσα σε διακριτικό κανάλι που ενσωματώνεται στο χώρο. Έτσι, αποφεύγεται η σκόνη, οι ρωγμές και οι φθορές, ενώ ο χώρος διατηρείται καθαρός και λειτουργικός.
Οι νέες πρίζες δεν είναι απλώς πρακτικές, είναι και «έξυπνες». Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν και να συνδυάσουν διαφορετικά στοιχεία -πρίζες, διακόπτες, USB θύρες ή dimmer- ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η ευελιξία αυτή τις καθιστά ιδανικές τόσο για ανακαινίσεις και νέες κατοικίες, όσο και για γραφεία ή χώρους τηλεργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Εύκολη εγκατάσταση, χωρίς σκόνη και ταλαιπωρία
Σε αντίθεση με τις κλασικές πρίζες που απαιτούν χτίσιμο και καλώδια μέσα στους τοίχους, οι επιφανειακές εκδόσεις τοποθετούνται κατευθείαν πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια - τοίχο, οροφή ή δοκό. Η διαδικασία είναι απλή: τοποθέτηση, βίδωμα ή κόλληση και απόκρυψη του καλωδίου μέσα σε διακριτικό κανάλι που ενσωματώνεται στο χώρο. Έτσι, αποφεύγεται η σκόνη, οι ρωγμές και οι φθορές, ενώ ο χώρος διατηρείται καθαρός και λειτουργικός.
Οι νέες πρίζες δεν είναι απλώς πρακτικές, είναι και «έξυπνες». Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν και να συνδυάσουν διαφορετικά στοιχεία -πρίζες, διακόπτες, USB θύρες ή dimmer- ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η ευελιξία αυτή τις καθιστά ιδανικές τόσο για ανακαινίσεις και νέες κατοικίες, όσο και για γραφεία ή χώρους τηλεργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα