«Friend»: Το ψηφιακό μενταγιόν-φίλος της τεχνητής νοημοσύνης που προκαλεί ανησυχία για το μέλλον των ανθρώπινων σχέσεων
Startup εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε το «Friend», ένα φορετό gadget-μενταγιόν που λειτουργεί σαν «AI φίλος»
Νέο φορετό προϊόν τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει αντικείμενο έντονης διαμάχης στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί το θεωρούν άλλο ένα βήμα προς μια κοινωνία όπου η ανθρώπινη επαφή αντικαθίσταται από αλγορίθμους. Πρόκειται για το «Friend», μια μικρή, στρογγυλή συσκευή που φοριέται στον λαιμό σαν μενταγιόν και έχει σχεδιαστεί με μινιμαλιστική, «τεχνολογική» αισθητική.
Η τιμή του ανέρχεται στα 129 δολάρια και η λειτουργία του βασίζεται στην παρακολούθηση συνομιλιών, αφού καταγράφει διαρκώς φράσεις, αλληλεπιδράσεις και συναισθηματικούς τόνους, προσφέροντας στη συνέχεια «παρατηρήσεις» για την καθημερινότητα του χρήστη μέσω μιας ειδικής εφαρμογής. Με ένα απλό άγγιγμα, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το Friend, το οποίο απαντά με ηχητικά ή γραπτά μηνύματα, λειτουργώντας σαν προσωπικός συνομιλητής ή, όπως το διαφημίζει η εταιρεία, σαν «AI bestie», δηλαδή «κολλητός τεχνητής νοημοσύνης».
Η διαφήμιση που δίχασε τη Νέα Υόρκη
Στη Νέα Υόρκη, η καμπάνια για το Friend πήρε μια απρόσμενη τροπή. Στους σταθμούς του μετρό εμφανίστηκαν αφίσες με λευκό φόντο και ελάχιστο κείμενο, στις οποίες οι περαστικοί άρχισαν να γράφουν τα δικά τους σχόλια.
