Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

Ένα σπάνιο γερμανικό νόμισμα του ενός (1) σεντ, σχεδιασμένο το 2002 από τον Rolf Lederbogen, ξεχωρίζει για το διαφορετικό χρώμα και το σχέδιο βελανιδιάς στην πίσω όψη του. Συλλέκτες πληρώνουν έως 45.000 ευρώ